USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

В Армении задержания

11:43 720

В отношении 13 участников массовых беспорядков в Гюмри избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом армянским журналистам сообщили в Следственном комитете Армении.

В отношении задержанного несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

Ранее сообщалось об аресте адвоката Рубена Мхитаряна, члена движения «По-нашему», и Геворга Гукасяна, члена фракции Коммунистической партии Армении Совета старейшин Гюмри, внучатого племянника мэра Вардана Гукасяна.

Пашинян вновь о жесте Алиева
Пашинян вновь о жесте Алиева
12:36 333
Невероятное достижение футболиста «Карабаха»! Третий гол в еврокубках на 1-й минуте
Невероятное достижение футболиста «Карабаха»! Третий гол в еврокубках на 1-й минуте Европейский рекорд
12:32 325
Ильхам Алиев поздравляет Орбана
Ильхам Алиев поздравляет Орбана
12:25 363
Куликов вместо Агаларова
Куликов вместо Агаларова
12:02 1329
Минздрав объявил: Это фейк
Минздрав объявил: Это фейк
11:50 1239
Российский удар по Киеву: горели дома, есть пострадавшие, разрушения
Российский удар по Киеву: горели дома, есть пострадавшие, разрушения фото и видео; обновлено 11:30
11:30 2739
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства статья концептуальная
10:08 1263
Что было в сумке министра после возвращения из Баку?
Что было в сумке министра после возвращения из Баку? главный вопрос
00:02 9835
19-й пакет санкций против России
19-й пакет санкций против России от Евросоюза
11:05 1128
Вашингтон зовет арабов в Газу
Вашингтон зовет арабов в Газу обновлено 12:37
12:37 1167
Только один человек может повлиять на Путина. Но захочет ли он?
Только один человек может повлиять на Путина. Но захочет ли он?
10:31 2635

