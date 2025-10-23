В Армении задержания

В отношении 13 участников массовых беспорядков в Гюмри избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом армянским журналистам сообщили в Следственном комитете Армении.

В отношении задержанного несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

Ранее сообщалось об аресте адвоката Рубена Мхитаряна, члена движения «По-нашему», и Геворга Гукасяна, члена фракции Коммунистической партии Армении Совета старейшин Гюмри, внучатого племянника мэра Вардана Гукасяна.