Минздрав объявил: Это фейк

В азербайджанском сегменте социальных сетей распространилась информация о якобы заболевании ящуром студентки Бакинского филиала Анатолийского университета Эльнары Газиевой. Как сообщили haqqin.az в Министерстве здравоохранения, «данная информация не соответствует действительности».

В ведомстве отметили, что «в Азербайджане на протяжении последних 30 лет случаи заражения ящуром среди граждан не зарегистрированы. В настоящее время на территории страны не выявлено ни одного случая заболевания или заражения людей данным вирусом».

Минздрав призывает «общество доверять только информации, предоставленной официальными источниками».

В то же время ведомство обращается к «представителям медиа с просьбой распространять только официально подтвержденные и проверенные сведения, чтобы не вызывать необоснованное беспокойство среди населения».