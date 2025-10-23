Кобахидзе: «Без комментариев…»

USD 1.7000
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от комментариев по теме предполагаемых незаконных действий своего предшественника Ираклия Гарибашвили, пишет «Эхо Кавказа».

На соответствующие вопросы журналистов он ответил: «Я не буду комментировать эту тему. С человеческой точки зрения, конечно, очень прискорбно то, что происходит. В целом человеческие отношения очень важны, поэтому я воздержусь от каких-либо комментариев…»

22 октября директор Агентства по борьбе с коррупцией Службы государственной безопасности Эмзар Гагнидзе заявил, что бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили «полностью сотрудничал со следствием и признался в получении незаконных доходов». «В течение ближайших дней следствие на основании имеющихся и дополнительно полученных доказательств рассмотрит вопрос квалификации его действий и избрания в отношении него меры пресечения, что также будет оглашено общественности», — сообщили в СГБ Грузии.

По словам адвоката Гарибашвили, Лили Гелашвили, сам бывший премьер-министр в ближайшие дни выступит с заявлением по текущему делу: «Ираклий Гарибашвили был допрошен в качестве свидетеля. Обвинения ему не предъявлены…»

Несколько дней назад в СГБ Грузии сообщили, что в результате обысков в домах бывшего премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе, а также связанных с ними лиц и других бывших чиновников изъято 7 002 200 долларов США и 136 000 лари наличными. По данным ведомства, помимо наличных денег, во время обысков были обнаружены и изъяты 198 единиц ювелирных изделий и часов, дорогостоящие картины, документация объемом в несколько тысяч страниц, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.

