Золотые биржи лихорадит

Стоимость золота продолжает сильно колебаться — в четверг утром она растет почти на 2% после заявлений министра финансов США о возможных экспортных ограничениях страны в отношении Китая, следует из данных торговых площадок.

По состоянию на 9.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 75,66 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,86%, — до 4 141,06 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,98% — до 48,625 доллара за унцию.

Финансовые аналитики связывают рост котировок золота со спросом на надежные активы из-за неопределенности вокруг мировой торговли, возникшей, в частности, после последних заявлений Минфина США.

Так, министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщил журналистам о том, что Соединенные Штаты не исключают введения ограничений на экспорт программного обеспечения в Китай в качестве ответа на аналогичные китайские меры в отношении редкоземельных металлов. По его словам, Китай ввел экспортные рестрикции на редкоземельные металлы не только в отношении США, но и всего мира.

Отметим, что за последние дни мировой рынок золота в буквальном смысле лихорадит: котировки то поднимались до рекордных значений, то резко обваливались.

Так, 16 октября цена золота впервые в истории превысила $4300 за тройскую унцию.

20 октября стоимость золота обновила исторический максимум и поднялась до $4398 за унцию.

На следующий день, 21 октября, котировки подешевели, опустившись на минимуме до $4176,4 за унцию. 

