USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Новый лидер Чехии может быть под влиянием Орбана

12:00 313

Потенциальный премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попадет под влияние венгерского премьера Виктора Орбана и своей политикой нанесет ущерб репутации республики, заявил в интервью Politico уходящий чешский министр иностранных дел Ян Липавский.

«Я чувствую, что Андрей Бабиш... живет мечтой о сильном лидере, который стучит ботинком по столу, говорит «нет», накладывает вето на какие-то действия и делает вид, что добивается для Чехии некоторых преимуществ от Европы. Но реальная европейская политика работает по-другому», - сказал Липавский.

Министр уверен, что внешняя политика Бабиша будет схожа с действиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который конфликтует с Еврокомиссией и европейским большинством в самых разных вопросах: от поддержки Украины до верховенства закона. По мнению Липавского, при этом будущий чешский премьер «не будет Орбаном, он будет вести себя как марионетка Орбана».

На выборах, прошедших в начале октября, партия Бабиша ANO («Да») заняла первое место, получив 34,54%. Чтобы сформировать правительство, политической силе предстоит вступить в коалицию с правыми партиями.

Пашинян вновь о жесте Алиева
Пашинян вновь о жесте Алиева
12:36 345
Невероятное достижение футболиста «Карабаха»! Третий гол в еврокубках на 1-й минуте
Невероятное достижение футболиста «Карабаха»! Третий гол в еврокубках на 1-й минуте Европейский рекорд
12:32 335
Ильхам Алиев поздравляет Орбана
Ильхам Алиев поздравляет Орбана
12:25 367
Куликов вместо Агаларова
Куликов вместо Агаларова
12:02 1341
Минздрав объявил: Это фейк
Минздрав объявил: Это фейк
11:50 1247
Российский удар по Киеву: горели дома, есть пострадавшие, разрушения
Российский удар по Киеву: горели дома, есть пострадавшие, разрушения фото и видео; обновлено 11:30
11:30 2740
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства статья концептуальная
10:08 1265
Что было в сумке министра после возвращения из Баку?
Что было в сумке министра после возвращения из Баку? главный вопрос
00:02 9837
19-й пакет санкций против России
19-й пакет санкций против России от Евросоюза
11:05 1130
Вашингтон зовет арабов в Газу
Вашингтон зовет арабов в Газу обновлено 12:37
12:37 1171
Только один человек может повлиять на Путина. Но захочет ли он?
Только один человек может повлиять на Путина. Но захочет ли он?
10:31 2639

ЭТО ВАЖНО

Пашинян вновь о жесте Алиева
Пашинян вновь о жесте Алиева
12:36 345
Невероятное достижение футболиста «Карабаха»! Третий гол в еврокубках на 1-й минуте
Невероятное достижение футболиста «Карабаха»! Третий гол в еврокубках на 1-й минуте Европейский рекорд
12:32 335
Ильхам Алиев поздравляет Орбана
Ильхам Алиев поздравляет Орбана
12:25 367
Куликов вместо Агаларова
Куликов вместо Агаларова
12:02 1341
Минздрав объявил: Это фейк
Минздрав объявил: Это фейк
11:50 1247
Российский удар по Киеву: горели дома, есть пострадавшие, разрушения
Российский удар по Киеву: горели дома, есть пострадавшие, разрушения фото и видео; обновлено 11:30
11:30 2740
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства статья концептуальная
10:08 1265
Что было в сумке министра после возвращения из Баку?
Что было в сумке министра после возвращения из Баку? главный вопрос
00:02 9837
19-й пакет санкций против России
19-й пакет санкций против России от Евросоюза
11:05 1130
Вашингтон зовет арабов в Газу
Вашингтон зовет арабов в Газу обновлено 12:37
12:37 1171
Только один человек может повлиять на Путина. Но захочет ли он?
Только один человек может повлиять на Путина. Но захочет ли он?
10:31 2639
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться