Новый лидер Чехии может быть под влиянием Орбана

Потенциальный премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попадет под влияние венгерского премьера Виктора Орбана и своей политикой нанесет ущерб репутации республики, заявил в интервью Politico уходящий чешский министр иностранных дел Ян Липавский.

«Я чувствую, что Андрей Бабиш... живет мечтой о сильном лидере, который стучит ботинком по столу, говорит «нет», накладывает вето на какие-то действия и делает вид, что добивается для Чехии некоторых преимуществ от Европы. Но реальная европейская политика работает по-другому», - сказал Липавский.

Министр уверен, что внешняя политика Бабиша будет схожа с действиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который конфликтует с Еврокомиссией и европейским большинством в самых разных вопросах: от поддержки Украины до верховенства закона. По мнению Липавского, при этом будущий чешский премьер «не будет Орбаном, он будет вести себя как марионетка Орбана».

На выборах, прошедших в начале октября, партия Бабиша ANO («Да») заняла первое место, получив 34,54%. Чтобы сформировать правительство, политической силе предстоит вступить в коалицию с правыми партиями.