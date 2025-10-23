Секреты польской армии на мусорке

На одной из польских свалок обнаружено несколько сотен секретных документов, включающих карты военных складов, планы эвакуации взрывчатых веществ в чрезвычайных ситуациях, оперативные инструкции, технические характеристики складских помещений, персональные данные сотрудников подразделений, а также планы развертывания одного из подразделений в ходе учений и другие материалы.

«Владелец земельного участка в Сувалках обнаружил в мусоре, который выбросила фирма, ремонтирующая принадлежавшее армии здание, личные данные солдат из частей на восточном фланге и документы, содержащие чувствительную для безопасности государства информацию», – говорится в сообщении.

По информации издания, компания была выбрана для выполнения работ по итогам тендера, несмотря на то что в отношении ее владельца велось прокурорское расследование, а сам он находился под стражей.

Один из военнослужащих, которому журналисты продемонстрировали документы, касающиеся его, отреагировал на ситуацию крайне резко. «Я не буду комментировать это, потому что мне придется использовать нецензурные слова», – заявил он.