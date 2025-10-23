Рекорд Азербайджана на чемпионате мира по борьбе в Сербии

Накануне сборная Азербайджана по греко-римской борьбе установила рекорд. Впервые на чемпионатах мира U-23 наша команда завоевала две золотые медали. Ранее на высшую ступень пьедестала почета поднялся Зия Бабашов (63 кг), а вчера чемпионом мира стал Эльмир Алиев (55 кг).

В сербском Нови-Саде продолжается чемпионат мира по борьбе U-23.

Эльмир в финале взял верх над россиянином Алибеком Амировым. Это его первая победа на чемпионатах мира.

Соревнования по греко-римской борьбе завершатся сегодня. На данный момент у Азербайджана три медали - два золота и бронза, которая в активе Руслана Нуруллаева (72 кг). Сегодня шанс занять 3-е место есть у Эльмина Алиева (82 кг).