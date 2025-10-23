Америка просит времени у Нетаньяху

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе переговоров попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «дать шанс и время, чтобы реализовать все» для перехода к следующим этапам мирного соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа.
Об этом со ссылкой на двух высокопоставленных американских дипломатов и на одного израильского чиновника сообщил портал Axios.
Во время переговоров 22 октября Вэнс, кроме того, попросил Нетаньяху о максимальном содействии и указал на отдельные аспекты, которые беспокоят Вашингтон и могут сорвать мирное соглашение. В частности, речь шла об ударах по позициям сторонников ХАМАС в ответ на атаки на израильских военных в минувшие выходные, а также об ограничениях со стороны еврейского государства на доставку гуманитарной помощи в Газу. Вэнс призвал израильскую сторону к сдержанности.
По данным источников портала, Нетаньяху заявил вице-президенту США, что Израиль будет придерживаться рамок мирного соглашения и рассчитывает на то, что в ближайшее время сторонами удастся перейти к следующим этапам мирной сделки.
По итогам переговоров, отмечает Axios, Белый дом выразил удовлетворение текущим состоянием дел.