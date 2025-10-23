Америка просит времени у Нетаньяху

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе переговоров попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «дать шанс и время, чтобы реализовать все» для перехода к следующим этапам мирного соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Об этом со ссылкой на двух высокопоставленных американских дипломатов и на одного израильского чиновника сообщил портал Axios.