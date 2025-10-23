USD 1.7000
Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева

Зеленский намекнул на «Томагавки»

12:14 563

США могут принять решение по поставкам «Томагавков» Киеву, заявил журналистам украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, это может казаться невозможным, но «раньше и санкции казались невозможными».

«Есть некоторые вопросы, над которыми мы работаем в долгосрочной перспективе. Я не могу поделиться многими подробностями, но надеюсь, что решение будет принято. «Томагавки» – думаю, вы слышали об этом от президента США Дональда Трампа.

Это очень чувствительное решение, но ситуация похожа на ту, что была с санкциями ранее. Тогда это казалось невероятным, но теперь мы видим решения по энергетическим санкциям, которые имеют большое значение. Поэтому я думаю, что в будущем придем к такому же решению по дальнобойному оружию, но все зависит от американской стороны», - сказал Зеленский.

На вопрос журналиста о том, возможно ли перемирие между Киевом и Москвой, Зеленский ответил: «Перемирие возможно, но нужно больше давления на Россию».

Пашинян вновь о жесте Алиева
Пашинян вновь о жесте Алиева
12:36 359
Невероятное достижение футболиста «Карабаха»! Третий гол в еврокубках на 1-й минуте
Невероятное достижение футболиста «Карабаха»! Третий гол в еврокубках на 1-й минуте Европейский рекорд
12:32 344
Ильхам Алиев поздравляет Орбана
Ильхам Алиев поздравляет Орбана
12:25 374
Куликов вместо Агаларова
Куликов вместо Агаларова
12:02 1356
Минздрав объявил: Это фейк
Минздрав объявил: Это фейк
11:50 1254
Российский удар по Киеву: горели дома, есть пострадавшие, разрушения
Российский удар по Киеву: горели дома, есть пострадавшие, разрушения фото и видео; обновлено 11:30
11:30 2745
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства статья концептуальная
10:08 1268
Что было в сумке министра после возвращения из Баку?
Что было в сумке министра после возвращения из Баку? главный вопрос
00:02 9839
19-й пакет санкций против России
19-й пакет санкций против России от Евросоюза
11:05 1135
Вашингтон зовет арабов в Газу
Вашингтон зовет арабов в Газу обновлено 12:37
12:37 1173
Только один человек может повлиять на Путина. Но захочет ли он?
Только один человек может повлиять на Путина. Но захочет ли он?
10:31 2645

