Зеленский намекнул на «Томагавки»

По его словам, это может казаться невозможным, но «раньше и санкции казались невозможными».

«Есть некоторые вопросы, над которыми мы работаем в долгосрочной перспективе. Я не могу поделиться многими подробностями, но надеюсь, что решение будет принято. «Томагавки» – думаю, вы слышали об этом от президента США Дональда Трампа.

Это очень чувствительное решение, но ситуация похожа на ту, что была с санкциями ранее. Тогда это казалось невероятным, но теперь мы видим решения по энергетическим санкциям, которые имеют большое значение. Поэтому я думаю, что в будущем придем к такому же решению по дальнобойному оружию, но все зависит от американской стороны», - сказал Зеленский.

На вопрос журналиста о том, возможно ли перемирие между Киевом и Москвой, Зеленский ответил: «Перемирие возможно, но нужно больше давления на Россию».