В Шеки и Шамкире задержали марокканцев и пакистанцев

Азербайджанские пограничники задержали граждан Марокко и Пакистана при попытке незаконного пересечения границы с Россией и Грузией, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы республики.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники погранотряда «Шеки» остановили двух граждан Марокко – Мохаммеда Фассиха и Усаму Бен Мулея, которые пытались незаконно перейти азербайджанско-российскую границу.
Еще трое граждан Пакистана – Али Саид Фарман, Амир Мухаммад Шантазгуль и Шах Саид Норман – были задержаны пограничниками погранотряда «Шамкир» при попытке незаконного пересечения в Грузию.
Оперативно-следственные действия продолжаются.