Лондон вывел из-под санкций двух «дочек» «Роснефти»

Правительство Великобритании исключило из ранее принятого санкционного списка две дочерние немецкие компании российской «Роснефти» - Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. Это следует из лицензии, опубликованной на сайте Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании в среду, 22 октября, сообщает Deutsche Welle.

В документе уточняется, что лицензия действует до 22 октября 2027 года и на этот период для деятельности дочерних компаний «Роснефти» теперь предусмотрен особый режим со значительными ограничениями.

Как отмечает немецкая газета Die Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ), благодаря этому исключению из общего санкционного списка, зарегистрированные в Великобритании компании, такие как энергетический концерн Shell, в течение двух следующих лет смогут продолжать вести дела с «дочками» «Роснефти» в Германии. В частности, для «обеспечения стабильного уровня» Rosneft Deutschland будет получать больше нефти из Казахстана до конца 2026 года.

Напомним, 15 октября Лондон ввел санкции против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». Всего в этот день было объявлено о 90 новых штрафных мерах.