Ильхам Алиев поздравляет Орбана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану по случаю национального праздника страны.

В поздравительном письме главы азербайджанского государства говорится, что «нынешний уровень межгосударственных отношений с дружественной страной и нашим стратегическим партнером Венгрией вызывает удовлетворение. Несомненно, взаимные визиты, регулярные контакты, наше тесное сотрудничество создают условия для более быстрого развития и укрепления этих отношений».

Президент Алиев отмечает в своем письме, что «круг вопросов, стоящих в настоящее время в нашей двусторонней повестке, весьма широк. Отрадно, что сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией с каждым днем углубляется, плодотворные партнерские отношения в энергетической сфере развиваются по восходящей линии. Интенсивность нашего политического диалога играет важную роль в наполнении новым содержанием нашего взаимодействия во всех сферах».

Особо отметил глава государства взаимодействие Азербайджана и Венгрии «в рамках международных организаций, в частности, Организации тюркских государств. Наше участие в этом году в саммитах организации – мое в Будапеште, а Ваше в Габале – свидетельствует о том значении, которое мы придаем дальнейшему укреплению единства и солидарности между нашими народами и государствами, расширению наших связей в многосторонней плоскости».

Президент Азербайджана выражает уверенность, что «мы и впредь будем успешно продолжать наши совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление и углубление дружеских отношений и стратегического партнерства между Азербайджаном и Венгрией в соответствии с волей наших народов. В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в государственной деятельности, дружественному народу Венгрии – постоянного благополучия и процветания».

