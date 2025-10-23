Невероятное достижение футболиста «Карабаха»! Третий гол в еврокубках на 1-й минуте

Футболист « Карабах а» Леандро Андраде стал автором европейского рекорда. Он единственный футболист, которому удалось трижды (!) забить в еврокубках на 1-й минуте матча.

Вчера Андраде огорчил «Атлетик». Ранее ему удавалось шокировать супербыстрыми голами румынский ФКСБ и шведский «Хэккен».

Шведам футболист из Кабо-Верде забил 14 декабря 2023 года в матче группового этапа Лиги Европы. Ворота румын он поразил 23 января этого года во встрече основной стадии этого же турнира. У «Хэккена» «Карабах» выиграл в итоге 2:1, а клубу из Бухареста уступил 2:3.

В основном турнире нынешней Лиге чемпионов у Леандро Андраде уже два гола. Ранее он забил в гостях «Бенфике».