Украинские саперы пройдут обучение в Азербайджане

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подписали меморандум о взаимопонимании «О проведении тренингов по гуманитарному разминированию в Азербайджанской Республике».

Как сообщили в ANAMA, подписание состоялось в рамках Конференции по противоминной деятельности в Украине (UMAC 2025), проходившей в Токио (Япония).

Документ подписали председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов и заместитель главы Госслужбы Украины Роман Примуш.

Согласно меморандуму, азербайджанское агентство проведет тренинги в Азербайджане для украинских специалистов по гуманитарному разминированию.