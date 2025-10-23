USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Пашинян вновь о жесте Алиева

Вашингтонская декларация и достигнутые договоренности приносят конкретные результаты, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства Армении.

По его словам, решение Азербайджана снять все ограничения на транзит товаров через свою территорию в Армению означает, что Армения постепенно преодолевает блокаду.

«В структуре нашей экономики вскоре произойдут кардинальные изменения. Уже два дня обсуждается заявление Азербайджана о снятии ограничений на транзит товаров в Армению. Это очень важное решение, которое показывает, что Вашингтонская декларация и достигнутые договоренности - не просто декларации. Это декларации, которые приносят конкретные результаты», - подытожил Пашинян.

Невероятное достижение футболиста «Карабаха»! Третий гол в еврокубках на 1-й минуте
Ильхам Алиев поздравляет Орбана
Куликов вместо Агаларова
Минздрав объявил: Это фейк
Российский удар по Киеву: горели дома, есть пострадавшие, разрушения
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства
Что было в сумке министра после возвращения из Баку?
19-й пакет санкций против России
Вашингтон зовет арабов в Газу
Только один человек может повлиять на Путина. Но захочет ли он?
ЭТО ВАЖНО

