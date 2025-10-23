Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры

Министерство обороны Казахстана в четверг заявило, что усиливает контроль над воздушным пространством страны после того, как на западе Казахстана, недалеко от границы с Россией, взорвался беспилотник «неизвестного происхождения», сообщает Reuters.

В заявлении ведомства, опубликованном в телеграм-канале, говорится, что взрыв произошел в отдаленном районе примерно в 180 км к западу от российского города Оренбурга, который на прошлой неделе подвергся атаке украинских дронов.

Министерство не уточнило происхождение беспилотника, но отметило, что Астана «ведет консультации с иностранными партнерами, которые потенциально могут быть владельцами этих устройств».

Ранее сообщалось, что атака беспилотника на оренбургский газоперерабатывающий завод в России, который перерабатывает газ из казахстанского месторождения Карачаганак, значительно снизила мощность предприятия на несколько дней.