Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры

Министерство обороны Казахстана в четверг заявило, что усиливает контроль над воздушным пространством страны после того, как на западе Казахстана, недалеко от границы с Россией, взорвался беспилотник «неизвестного происхождения», сообщает Reuters.
В заявлении ведомства, опубликованном в телеграм-канале, говорится, что взрыв произошел в отдаленном районе примерно в 180 км к западу от российского города Оренбурга, который на прошлой неделе подвергся атаке украинских дронов.
Министерство не уточнило происхождение беспилотника, но отметило, что Астана «ведет консультации с иностранными партнерами, которые потенциально могут быть владельцами этих устройств».
Ранее сообщалось, что атака беспилотника на оренбургский газоперерабатывающий завод в России, который перерабатывает газ из казахстанского месторождения Карачаганак, значительно снизила мощность предприятия на несколько дней.
В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области произошел взрыв беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Казахстан, передает kazlenta.kz.
По данным ведомства, обломки дрона были обнаружены в удаленной местности, вдали от жилых зон. Пострадавших и материального ущерба нет.
Бурлинский район расположен в северо-восточной части Западно-Казахстанской области на границе с Оренбургской областью России.
Совместно с уполномоченными государственными органами проводятся мероприятия по осмотру места происшествия, направленные на установление обстоятельств инцидента и происхождения объекта, – отметили в Минобороны Казахстана.
В министерстве добавили, что приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами.
Кроме того, ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты.