Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева

Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры

Министерство обороны Казахстана в четверг заявило, что усиливает контроль над воздушным пространством страны после того, как на западе Казахстана, недалеко от границы с Россией, взорвался беспилотник «неизвестного происхождения», сообщает Reuters.

В заявлении ведомства, опубликованном в телеграм-канале, говорится, что взрыв произошел в отдаленном районе примерно в 180 км к западу от российского города Оренбурга, который на прошлой неделе подвергся атаке украинских дронов.

Министерство не уточнило происхождение беспилотника, но отметило, что Астана «ведет консультации с иностранными партнерами, которые потенциально могут быть владельцами этих устройств».

Ранее сообщалось, что атака беспилотника на оренбургский газоперерабатывающий завод в России, который перерабатывает газ из казахстанского месторождения Карачаганак, значительно снизила мощность предприятия на несколько дней.

*** 13:23

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области произошел взрыв беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Казахстан, передает kazlenta.kz.

По данным ведомства, обломки дрона были обнаружены в удаленной местности, вдали от жилых зон. Пострадавших и материального ущерба нет.

Бурлинский район расположен в северо-восточной части Западно-Казахстанской области на границе с Оренбургской областью России.

Совместно с уполномоченными государственными органами проводятся мероприятия по осмотру места происшествия, направленные на установление обстоятельств инцидента и происхождения объекта, – отметили в Минобороны Казахстана.

В министерстве добавили, что приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами.

Кроме того, ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты.

