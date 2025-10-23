USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева

Бывший генсек НАТО вспомнил, как Эрдоган накормил его кукурузой и каштанами

13:57 1359

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах упомянул момент, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угостил его во время встречи в Анкаре.

«Встреча проходила в Анкаре. Обсуждались сложные вопросы - операции Турции в Сирии, отношения с союзниками по НАТО, курдская тема. Атмосфера была напряженной, но Эрдоган, как бывало часто, внезапно изменил тон разговора: в какой-то момент он неожиданно спросил меня:

- Ты любишь кукурузу?

Я ответил, что люблю. Через несколько минут в комнату внесли огромное блюдо жареных початков. Мы ели их руками, сидя прямо за столом переговоров. Потом принесли жареные каштаны. Все мы - восемь или десять человек — сидели и жевали, а зерна кукурузы и соль осыпались на пол», - поделился Столтенберг.

Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры обновлено 14:54
14:54 5786
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
15:10 1525
Азербайджанцев порадовали новым налогом
Азербайджанцев порадовали новым налогом
14:55 2372
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа»
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа» главная тема; все еще актуально
09:49 3682
Новые санкции Европы: досталось многим
Новые санкции Европы: досталось многим обновлено 14:23
14:23 4928
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час
11:17 6565
Трамп свергает «Ось зла»
Трамп свергает «Ось зла» главная тема; все еще актуально
00:26 7220
Медведев рвет и мечет: «Миротворец» Трамп «встал на тропу войны»
Медведев рвет и мечет: «Миротворец» Трамп «встал на тропу войны»
13:28 2748
Сулейманлы обвиняют в присвоении американских грантов
Сулейманлы обвиняют в присвоении американских грантов
12:57 2158
Пашинян вновь о жесте Алиева
Пашинян вновь о жесте Алиева
12:36 3397
Невероятное достижение футболиста «Карабаха»! Третий гол в еврокубках на 1-й минуте
Невероятное достижение футболиста «Карабаха»! Третий гол в еврокубках на 1-й минуте Европейский рекорд
12:32 2413

