Бывший генсек НАТО вспомнил, как Эрдоган накормил его кукурузой и каштанами

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах упомянул момент, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угостил его во время встречи в Анкаре.

«Встреча проходила в Анкаре. Обсуждались сложные вопросы - операции Турции в Сирии, отношения с союзниками по НАТО, курдская тема. Атмосфера была напряженной, но Эрдоган, как бывало часто, внезапно изменил тон разговора: в какой-то момент он неожиданно спросил меня:

- Ты любишь кукурузу?

Я ответил, что люблю. Через несколько минут в комнату внесли огромное блюдо жареных початков. Мы ели их руками, сидя прямо за столом переговоров. Потом принесли жареные каштаны. Все мы - восемь или десять человек — сидели и жевали, а зерна кукурузы и соль осыпались на пол», - поделился Столтенберг.