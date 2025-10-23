Вернули тела украинских военнослужащих

Украина вернула 1000 тел погибших, которые, по утверждению РФ, принадлежат украинским военнослужащим, сообщил в четверг Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в соцсетях.
Сегодня состоялись репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим», - сообщили в Коордштабе.
Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.
В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста.