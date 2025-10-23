USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Украина смогла убедить США

14:51 1342

Киев добился значительного сдвига в восприятии США российско-украинской войны. Об этом заявил глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в интервью РБК-Украина.

«Нам удалось радикально изменить ситуацию. Ведь еще несколько месяцев назад многие в Америке считали, что Украина проигрывает, а Россия побеждает в войне. Сегодня этого нет», – заявил Ермак.

Комментируя позицию президента США Дональда Трампа, глава ОП подчеркнул, что тот изначально сомневался в том, что Украина достаточно эффективно противостоит и способна наносить российской армии болезненные ответные удары. Ермак не исключил, что это было связано с нехваткой информации.

«Теперь этого нет. Сегодня абсолютно все видят и отмечают наши успехи. И каждый раз Трамп об этом говорит, что он, мол, в восторге от того, чего Украина сумела достичь в плане собственного производства вооружений во время войны. Это беспрецедентно, он всегда это подчеркивает», – добавил Ермак.

По словам главы Офиса президента, украинский и американский лидеры смогли наладить рабочие конструктивные контакты.

«Президент Зеленский и президент Трамп могут позвонить дважды в течение двух дней. Что касается встреч – это третий визит (украинского лидера) в Белый дом. А еще были Ватикан, Гаага», – сказал Ермак.

Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры обновлено 14:54
14:54 5791
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
15:10 1529
Азербайджанцев порадовали новым налогом
Азербайджанцев порадовали новым налогом
14:55 2379
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа»
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа» главная тема; все еще актуально
09:49 3683
Новые санкции Европы: досталось многим
Новые санкции Европы: досталось многим обновлено 14:23
14:23 4931
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час
11:17 6567
Трамп свергает «Ось зла»
Трамп свергает «Ось зла» главная тема; все еще актуально
00:26 7220
Медведев рвет и мечет: «Миротворец» Трамп «встал на тропу войны»
Медведев рвет и мечет: «Миротворец» Трамп «встал на тропу войны»
13:28 2749
Сулейманлы обвиняют в присвоении американских грантов
Сулейманлы обвиняют в присвоении американских грантов
12:57 2160
Пашинян вновь о жесте Алиева
Пашинян вновь о жесте Алиева
12:36 3400
Невероятное достижение футболиста «Карабаха»! Третий гол в еврокубках на 1-й минуте
Невероятное достижение футболиста «Карабаха»! Третий гол в еврокубках на 1-й минуте Европейский рекорд
12:32 2414

