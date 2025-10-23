Украина смогла убедить США

«Нам удалось радикально изменить ситуацию. Ведь еще несколько месяцев назад многие в Америке считали, что Украина проигрывает, а Россия побеждает в войне. Сегодня этого нет», – заявил Ермак.

Комментируя позицию президента США Дональда Трампа, глава ОП подчеркнул, что тот изначально сомневался в том, что Украина достаточно эффективно противостоит и способна наносить российской армии болезненные ответные удары. Ермак не исключил, что это было связано с нехваткой информации.

«Теперь этого нет. Сегодня абсолютно все видят и отмечают наши успехи. И каждый раз Трамп об этом говорит, что он, мол, в восторге от того, чего Украина сумела достичь в плане собственного производства вооружений во время войны. Это беспрецедентно, он всегда это подчеркивает», – добавил Ермак.

По словам главы Офиса президента, украинский и американский лидеры смогли наладить рабочие конструктивные контакты.

«Президент Зеленский и президент Трамп могут позвонить дважды в течение двух дней. Что касается встреч – это третий визит (украинского лидера) в Белый дом. А еще были Ватикан, Гаага», – сказал Ермак.