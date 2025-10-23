Северная Корея испытала новое оружие

Главное управление ракетостроения КНДР 22 октября провело успешное испытание нового оружия — гиперзвуковых снарядов. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Испытание нового оружия — это одно из звеньев плана развития обороноспособности для повышения продолжительности и эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников», — отмечает ЦТАК.

В ходе испытаний два гиперзвуковых летательных аппарата, запущенные из района Рёкпхо в Пхеньяне, успешно поразили цель на полигоне в провинции Северный Хамгён.

Секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон заявил, что испытание новых гиперзвуковых снарядов подтверждает непрерывное развитие оборонного потенциала КНДР, нацеленного на укрепление самообороны и сдерживание войны. От имени партии он высоко оценил достижения оборонных ученых.

Накануне, 22 октября, в КНДР впервые за 167 дней осуществили запуск баллистической ракеты в Японское море. Это произошло за неделю до саммита АТЭС в Южной Корее, отмечают северокорейские СМИ.