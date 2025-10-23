У ХАМАС нашли много шекелей и книгу Гитлера

Во время оперативных действий в Хевроне бойцы бригады «Цанханим» обнаружили экземпляр книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф» в офисах организации, связанной с движением ХАМАС, пишут израильские СМИ.

По данным израильских военных, операция проходила в офисах так называемой «Исламской благотворительной ассоциации» в Хевроне. Несмотря на позиционирование себя как гуманитарной структуры, организация фактически является подразделением террористического движения ХАМАС и занимается финансированием и пропагандой террора.

В ходе операции военнослужащие изъяли около 165 700 шекелей, предназначенных для нужд террористической деятельности, а также оборудование, использовавшееся для распространения подстрекательских материалов, — компьютеры, электронные устройства и документы.