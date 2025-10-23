USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

У ХАМАС нашли много шекелей и книгу Гитлера

15:07 563

Во время оперативных действий в Хевроне бойцы бригады «Цанханим» обнаружили экземпляр книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф» в офисах организации, связанной с движением ХАМАС, пишут израильские СМИ.

По данным израильских военных, операция проходила в офисах так называемой «Исламской благотворительной ассоциации» в Хевроне. Несмотря на позиционирование себя как гуманитарной структуры, организация фактически является подразделением террористического движения ХАМАС и занимается финансированием и пропагандой террора.

В ходе операции военнослужащие изъяли около 165 700 шекелей, предназначенных для нужд террористической деятельности, а также оборудование, использовавшееся для распространения подстрекательских материалов, — компьютеры, электронные устройства и документы.

Трамп предупредил Израиль: Не допустим...
Трамп предупредил Израиль: Не допустим...
16:23 3
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры обновлено 14:54
14:54 5801
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
15:10 1537
Азербайджанцев порадовали новым налогом
Азербайджанцев порадовали новым налогом
14:55 2389
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа»
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа» главная тема; все еще актуально
09:49 3685
Новые санкции Европы: досталось многим
Новые санкции Европы: досталось многим обновлено 14:23
14:23 4936
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час
11:17 6574
Трамп свергает «Ось зла»
Трамп свергает «Ось зла» главная тема; все еще актуально
00:26 7220
Медведев рвет и мечет: «Миротворец» Трамп «встал на тропу войны»
Медведев рвет и мечет: «Миротворец» Трамп «встал на тропу войны»
13:28 2753
Сулейманлы обвиняют в присвоении американских грантов
Сулейманлы обвиняют в присвоении американских грантов
12:57 2162
Пашинян вновь о жесте Алиева
Пашинян вновь о жесте Алиева
12:36 3404

ЭТО ВАЖНО

Трамп предупредил Израиль: Не допустим...
Трамп предупредил Израиль: Не допустим...
16:23 3
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры обновлено 14:54
14:54 5801
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
15:10 1537
Азербайджанцев порадовали новым налогом
Азербайджанцев порадовали новым налогом
14:55 2389
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа»
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа» главная тема; все еще актуально
09:49 3685
Новые санкции Европы: досталось многим
Новые санкции Европы: досталось многим обновлено 14:23
14:23 4936
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час
11:17 6574
Трамп свергает «Ось зла»
Трамп свергает «Ось зла» главная тема; все еще актуально
00:26 7220
Медведев рвет и мечет: «Миротворец» Трамп «встал на тропу войны»
Медведев рвет и мечет: «Миротворец» Трамп «встал на тропу войны»
13:28 2753
Сулейманлы обвиняют в присвоении американских грантов
Сулейманлы обвиняют в присвоении американских грантов
12:57 2162
Пашинян вновь о жесте Алиева
Пашинян вновь о жесте Алиева
12:36 3404
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться