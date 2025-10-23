В планах Трампа – посетить Газу

USD 1.7000
Президент США Дональд Трамп заявил, что посетит сектор Газа.

«Да, я поеду», - ответил он на соответствующий вопрос в интервью журналу Time.

Согласно опубликованному ранее администрацией президента США американскому плану урегулирования конфликта в Газе, предполагается, что анклав перейдет под внешнее управление на переходный период. «Совет мира», как указывается в плане, будет возглавлять Трамп, имена других его членов объявят позднее.

«Совет мира» будет представлять собой очень влиятельную группу людей и иметь большую власть на Ближнем Востоке», - считает Трамп.

