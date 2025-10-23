Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа?

С начала этой недели американцы в оторопи наблюдают, как по команде своего президента Дональда Трампа сносят часть Белого дома, так называемое Восточное крыло. Оно появилось в 1902 году как пристройка к резиденции президента. На большой площади расположен офис первой леди страны и ее секретаря, отделы корреспонденции и многие другие. На этом крыле находится Восточная колоннада, соединяющая его основную часть с президентской резиденцией. А под крылом располагается секретный Центр управления чрезвычайными ситуациями. В прошлом президенты не стремились изменить облик американской святыни. Лишь президент Гарри Трумэн в 1947 году вознамерился построить еще один балкон на здании. Архитекторы воспротивились плану, но Трумэн довел дело до конца, подав пример Трампу. Сам Дональд в 2016 году, заступая на свой первый срок, обещал ничего не менять в облике Белого дома. Но обещать – не значит жениться. И сейчас здание подвергается беспрецедентной реновации с тем, чтобы построить на этом месте гигантский бальный зал вместимостью до 1 тысячи человек, строительство которого обойдется в 300 миллионов долларов.

Первые кадры того, как экскаваторы нещадно грызут стены здания, будто это предназначенная к сносу дряхлая лачуга, были опубликованы в The Washington Post. Тогда администрация закрыла все пространство для обзора и запретила вести там съемку — действительно, картина была крайне неприглядная. Однако работы по сносу продолжали снимать из здания соседнего Министерства финансов. Им тоже запретили фотографировать, но это не помогло. Снос большей части Восточного крыла вызвал возмущение столичных жителей, политиков и историков. «Это не его дом. Это ваш дом, а он разрушает его», - заявила разгневанная Хиллари Клинтон. Наибольшую критику вызвало то, что Трамп начал снос без уведомления Конгресса, а также членов Национального фонда сохранения исторического наследия. А сейчас президент говорит, что он скоро направит подобный план бального зала в Национальную комиссию по планированию, которая должна была с самого начала утвердить весь проект. Но она будет это делать постфактум. И конечно, утвердит, потому что главой комиссии является член администрации Уилл Шарф. Сам Трамп объясняет свои действия необходимостью модернизации. Мол, прежде для проведения разного рода конгрессов и всевозможных культурных parties с приглашенными иностранцами использовались шатры, а это, по его словам, было слишком скромно и неудобно. Трамп предлагал этот проект еще во время президентства Барака Обамы, но тот высмеял его. А сейчас, когда от здания летят куски бетона, все хватаются за голову. Важнейшему объекту исторического наследия приходит конец, но никто не знает, как остановить президента.

«Наши руки связаны, - говорит Ребекка Миллер, президент Лиги сохранения исторического наследия Вашингтона. - Очень разочаровывающим является то, что наша организация ничего с этим не может поделать». Созданный Конгрессом Национальный траст по сохранению исторического наследия призывает администрацию остановить снос до тех пор, пока специальная комиссия не изучит весь план и не представит его публике. Но уже поздно, скоро на месте входа в эту часть Белого дома не останется и следа, и неизвестно, что станет с основным зданием Восточного крыла. Некоторые эксперты наивно надеются, что каким-то образом можно будет затормозить процесс сноса. Сара Бронин из Совета по сохранению наследия говорит, что сам Белый дом исключен из списка неприкасаемых зданий, а вот лужайка перед ним, на которой идет строительство, находится в ведении Национальной службы парков, и на работы по созданию там бального зала требуется ее согласие. «Беспокойство о такой близорукой политике властей и заставило Конгресс шесть десятилетий назад принять закон о сохранении исторического наследия, - говорит Сара Бронин. - Федеральные агентства должны остановить этот процесс, который наносит колоссальный вред этому наследию».