Впервые за 500 лет: Папа Римский и Карл III помолились вместе

Глава Римско-католической церкви и верховный правитель Церкви Англии впервые за 500 лет молились вместе. Трансляцию торжественной церемонии вел портал Vatican News.

Папа Римский Лев XIV и король Великобритании Карл III помолились под фреской Микеланджело «Страшный суд» в Сикстинской капелле.

Короля Карла III сопровождала его супруга королева Камилла. Молитва звучала на английском и латинском языках.

Напомним, британская королевская чета прибыла в Ватикан с государственным визитом. Изначально он планировался на апрель, но был отложен из-за плохого самочувствия предыдущего понтифика Франциска, который скончался 21 апреля.

Официальная программа предусматривает еще одно экуменическое богослужение в Папской базилике Святого Павла за городскими стенами.

В 1534 году парламентом Англии был принят акт о супрематии, провозгласивший Генриха VIII (и его преемников) единственным верховным главой Церкви Англии. Таким образом, был оформлен разрыв с Римско-католической церковью, которая не хотела аннулировать брак Генриха VIII и Екатерины Арагонской, что послужило причиной для Реформации в Англии.