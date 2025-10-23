USD 1.7000
Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева

КГБ Беларуси обвиняет: в Евросоюзе готовят «освободительную армию»

15:33

На территории стран Евросоюза политические «противники» белорусских властей готовят «так называемую освободительную армию численностью до 15 тыс. человек» для захвата власти в Беларуси. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета государственной безопасности Беларуси Сергей Теребов на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму в Душанбе, сообщает ТАСС.

«Существенные риски для национальной безопасности страны несет подготовка противником силового компонента для захвата власти, в том числе путем создания так называемой белорусской освободительной армии на территории Евросоюза. По замыслам оппонентов власти, она должна быть сформирована по стандартам НАТО и состоять из трех бригад общей численностью от 9 тыс. до 15 тыс. человек», - сказал Теребов.

По его словам, в качестве основы так называемой армии рассматриваются незаконные вооруженные формирования из числа граждан Беларуси, действующие на территории Польши, Украины и Литвы.

«Ее члены под видом спортивных мероприятий ведут боевую подготовку по стандартам НАТО под руководством бывших или действующих военнослужащих стран НАТО и Украины. Цель - вторжение в Республику Беларусь. Основными элементами обучения таких боевиков являются использование БПЛА, в том числе ударных дронов, боевые действия в городских условиях, штурм зданий и подготовка к проведению диверсий и терактов, основы минно-взрывного дела, изготовление самодельных взрывных устройств. Для тренировок используют боевые дроны, стрелковое оружие, а также ряд макетов объектов госуправления, ключевых объектов вооруженных сил. Подготовка и обучение вооруженных формирований осуществляется на территории Украины и Польши, Чехии и стран Балтии», - утверждает Теребов.

