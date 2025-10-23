USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева

Центробанк Турции снизил ставку

15:34 392

Центральный банк Турции принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 40,5% до 39,5% годовых. Об этом сообщили в финансовом регуляторе, передают «Ведомости».

Ниже отметки в 40% ставка в Турции опускалась лишь в октябре 2023 года, когда ее уровень составлял 35%.

Как сообщили в Центробанке, несмотря на смягчение политики, в стране продолжает расти инфляция. Регулятор подчеркнул, что намерен сохранять жесткий курс до достижения устойчивой ценовой стабильности, что, по его оценке, позволит ускорить процесс дезинфляции.

По итогам сентября потребительская инфляция в Турции выросла впервые с мая 2024 года – до 33,29% в годовом выражении против 32,95% в августе. В месячном исчислении показатель составил 3,23% против 2,04% месяцем ранее.

В мае 2023 года ключевая ставка находилась на уровне 8,5%, однако всплеск инфляции вынудил ЦБ в марте 2024 года поднять ее до 50%, где она удерживалась вплоть до ноября того же года.

Трамп предупредил Израиль: Не допустим...
16:23 19
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры
14:54 5819
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
15:10 1551
Азербайджанцев порадовали новым налогом
14:55 2410
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа»
09:49 3688
Новые санкции Европы: досталось многим
14:23 4947
Путинская месть предателю?
11:17 6584
Трамп свергает «Ось зла»
00:26 7221
Медведев рвет и мечет: «Миротворец» Трамп «встал на тропу войны»
13:28 2761
Сулейманлы обвиняют в присвоении американских грантов
12:57 2166
Пашинян вновь о жесте Алиева
12:36 3406

