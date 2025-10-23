USD 1.7000
Послы Азербайджана и Армении обсудили перспективы мира

Послы Азербайджана и Армении в Италии — Рашад Асланов и Владимир Карапетян — приняли участие в дискуссии «Мир возможен», организованной по приглашению руководителя клуба Festival della Diplomazia Джорджо Бартоломуччи, об этом сообщает посольство Армении в Италии.

В мероприятии приняли участие около 150 ученых и студентов из различных итальянских университетов.

Во время обсуждения дипломаты подчеркнули роль президента США Дональда Трампа в процессе установления мира в регионе.

Касаясь вашингтонских договоренностей, Владимир Карапетян отметил, что установление мира в регионе — это реальность, которая не подлежит и не должна подвергаться пересмотру.

Модератором дискуссии выступил дипломатический советник мэра Рима Фабио Соколович.

