Захарова: Москва «внимательно следит» за ситуацией в Армении

Москва «внимательно следит за ситуацией» в Армении на фоне арестов оппозиционных политиков, включая предпринимателя Самвела Карапетяна и мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что происходящее является внутренним делом Армении. «Мы внимательно следим за ситуацией в Гюмри — это второй по численности город республики. Там расположена 102-я российская военная база, Генеральное консульство России и филиал Россотрудничества», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что Россия «бережно относится к российско-армянским отношениям».

Захарова добавила, что «ситуация в Армении становится особенно чувствительной» на фоне подготовки к парламентским выборам, запланированным на июнь 2026 года.