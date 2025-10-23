Израиль продолжает охоту на «Хезболлу»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг нанесла авиаудары по восточной части долины Бекаа в Ливане, сообщает The Times of Israel.

По данным израильских военных, целями стали тренировочный лагерь движения «Хезболлы» и объект по производству высокоточных ракет. В ЦАХАЛ отметили, что лагерь использовался для планирования атак на Израиль.

Кроме того, израильская армия сообщила о нанесении удара еще по одному военному объекту «Хезболлы» на севере Ливана.

«Хранение оружия, наличие инфраструктуры и проведение антиизраильских военных учений являются грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и угрозой для страны», – заявили в ЦАХАЛ.

Телеканал LBC уточняет, что израильские истребители атаковали предполагаемые объекты «Хезболлы», включая подземные, в горной местности на границе с Сирией. По словам очевидцев, сильные взрывы прогремели в окрестностях городов Джанта, Наби-Шит и Шимстар на востоке Ливана. Еще два авиаудара пришлись по наземным целям в северном регионе Хермель, который уже подвергался атакам 16 октября.

По данным телеканала Al Jadeed, в результате воздушных атак погибло пять человек.