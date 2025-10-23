USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Израиль продолжает охоту на «Хезболлу»

16:13 111

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг нанесла авиаудары по восточной части долины Бекаа в Ливане, сообщает The Times of Israel.

По данным израильских военных, целями стали тренировочный лагерь движения «Хезболлы» и объект по производству высокоточных ракет. В ЦАХАЛ отметили, что лагерь использовался для планирования атак на Израиль.

Кроме того, израильская армия сообщила о нанесении удара еще по одному военному объекту «Хезболлы» на севере Ливана.

«Хранение оружия, наличие инфраструктуры и проведение антиизраильских военных учений являются грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и угрозой для страны», – заявили в ЦАХАЛ.

Телеканал LBC уточняет, что израильские истребители атаковали предполагаемые объекты «Хезболлы», включая подземные, в горной местности на границе с Сирией. По словам очевидцев, сильные взрывы прогремели в окрестностях городов Джанта, Наби-Шит и Шимстар на востоке Ливана. Еще два авиаудара пришлись по наземным целям в северном регионе Хермель, который уже подвергался атакам 16 октября.

По данным телеканала Al Jadeed, в результате воздушных атак погибло пять человек.

Трамп предупредил Израиль: Не допустим...
Трамп предупредил Израиль: Не допустим...
16:23 30
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры обновлено 14:54
14:54 5831
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
15:10 1558
Азербайджанцев порадовали новым налогом
Азербайджанцев порадовали новым налогом
14:55 2424
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа»
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа» главная тема; все еще актуально
09:49 3692
Новые санкции Европы: досталось многим
Новые санкции Европы: досталось многим обновлено 14:23
14:23 4953
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час
11:17 6591
Трамп свергает «Ось зла»
Трамп свергает «Ось зла» главная тема; все еще актуально
00:26 7221
Медведев рвет и мечет: «Миротворец» Трамп «встал на тропу войны»
Медведев рвет и мечет: «Миротворец» Трамп «встал на тропу войны»
13:28 2767
Сулейманлы обвиняют в присвоении американских грантов
Сулейманлы обвиняют в присвоении американских грантов
12:57 2167
Пашинян вновь о жесте Алиева
Пашинян вновь о жесте Алиева
12:36 3407

ЭТО ВАЖНО

Трамп предупредил Израиль: Не допустим...
Трамп предупредил Израиль: Не допустим...
16:23 30
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры обновлено 14:54
14:54 5831
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
15:10 1558
Азербайджанцев порадовали новым налогом
Азербайджанцев порадовали новым налогом
14:55 2424
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа»
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа» главная тема; все еще актуально
09:49 3692
Новые санкции Европы: досталось многим
Новые санкции Европы: досталось многим обновлено 14:23
14:23 4953
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час
11:17 6591
Трамп свергает «Ось зла»
Трамп свергает «Ось зла» главная тема; все еще актуально
00:26 7221
Медведев рвет и мечет: «Миротворец» Трамп «встал на тропу войны»
Медведев рвет и мечет: «Миротворец» Трамп «встал на тропу войны»
13:28 2767
Сулейманлы обвиняют в присвоении американских грантов
Сулейманлы обвиняют в присвоении американских грантов
12:57 2167
Пашинян вновь о жесте Алиева
Пашинян вновь о жесте Алиева
12:36 3407
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться