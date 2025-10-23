Трамп пригрозил Израилю: «Лишитесь всей поддержки...»

«Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. И вы (Израиль) не можете этого сделать сейчас. Мы получили огромную поддержку от арабских стран. Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. Этого не произойдет. Если это произойдет, Израиль лишится всей поддержки со стороны Соединенных Штатов», - ответил американский лидер, когда его спросили о последствиях возможной аннексии.

Соединенные Штаты не допустят возможной израильской аннексии Западного берега реки Иордан под угрозой полного прекращения оказания помощи Израилю. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.

Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс резко раскритиковал продвижение в парламенте Израиля закона об аннексии Западного берега. Голосование прошло на предварительном этапе. Оно состоялось во время визита Вэнса в Израиль. Вэнс назвал его «странным» и «глупым политическим трюком».

«Я лично оскорблен, — сказал он. — Если это был политический маневр, то очень глупый. США не позволят Израилю аннексировать Западный берег. Мы недовольны этим голосованием».

Перед вылетом Вэнс встретился с израильскими военными. Встреча прошла в Кирие (правительственный комплекс в Тель-Авиве). Там были министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба Эяль Замир, глава разведки Шломи Биндер, начальник оперативного отдела Ицхак Коэн.

В 17:00 (в 18:00 по Баку) в Израиль прилетает госсекретарь Марко Рубио. Перед вылетом он тоже осудил закон об аннексии. «Шаги Кнессета угрожают мирному соглашению в Газе, — сказал Рубио. — Президент Трамп ясно дал понять. Мы не поддержим это сейчас».

Голосование по закону об аннексии прошло вопреки просьбе премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он просил отозвать его, пока Вэнс в Израиле. При этом Трамп еще месяц назад заявлял, что аннексия Западного берега невозможна.