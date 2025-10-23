USD 1.7000
Лондонская полиция задержала подозреваемых в шпионаже на Кремль

16:27

Полиция Лондона задержала троих человек по подозрению в содействии российским разведслужбам. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

«В четверг, 23 октября, трое мужчин в возрасте 48 лет, 45 лет и 44 лет были задержаны на западе и в центре Лондона. На местах и еще по одному адресу на западе Лондона проводятся обыски. Все трое мужчин были задержаны по подозрению в оказании помощи иностранной разведывательной службе в нарушение статьи 3 акта о национальной безопасности от 2023 года и доставлены в полицейский участок в Лондоне. Страна, к которой относятся предполагаемые преступления, – Россия», – утверждается в сообщении.

Руководитель антитеррористического подразделения столичной полиции Доминик Мерфи отметил, что правоохранительные органы фиксируют рост числа посредников, которых нанимают иностранные разведслужбы.

«Любой, с кем могут связаться и привлечь к совершению уголовных действий от имени иностранного государства в Великобритании, должен крепко задуматься. Этот вид деятельности будет расследоваться», – сказал Мерфи.

Он пообещал, что любой вовлеченный в подобный процесс должен ожидать преследования и серьезных последствий.

Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
19:11 376
Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
18:59 716
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
17:24 2956
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства статья концептуальная
10:08 2113
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести видео; обновлено 16:52
16:52 11744
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры обновлено 14:54
14:54 9018
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
15:10 3436
Азербайджанцев порадовали новым налогом
Азербайджанцев порадовали новым налогом
14:55 5406
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа»
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа» главная тема; все еще актуально
09:49 4351
Новые санкции Европы: досталось многим
Новые санкции Европы: досталось многим обновлено 14:23
14:23 6355
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час
11:17 8299

