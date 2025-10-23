Лондонская полиция задержала подозреваемых в шпионаже на Кремль

Полиция Лондона задержала троих человек по подозрению в содействии российским разведслужбам. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

«В четверг, 23 октября, трое мужчин в возрасте 48 лет, 45 лет и 44 лет были задержаны на западе и в центре Лондона. На местах и еще по одному адресу на западе Лондона проводятся обыски. Все трое мужчин были задержаны по подозрению в оказании помощи иностранной разведывательной службе в нарушение статьи 3 акта о национальной безопасности от 2023 года и доставлены в полицейский участок в Лондоне. Страна, к которой относятся предполагаемые преступления, – Россия», – утверждается в сообщении.

Руководитель антитеррористического подразделения столичной полиции Доминик Мерфи отметил, что правоохранительные органы фиксируют рост числа посредников, которых нанимают иностранные разведслужбы.

«Любой, с кем могут связаться и привлечь к совершению уголовных действий от имени иностранного государства в Великобритании, должен крепко задуматься. Этот вид деятельности будет расследоваться», – сказал Мерфи.

Он пообещал, что любой вовлеченный в подобный процесс должен ожидать преследования и серьезных последствий.