Расходы на образование в Азербайджане увеличат

В Азербайджане на расходы на образование в 2026 году предусмотрено 5 млрд манатов.

Согласно прогнозам, общие расходы на образование составят 5 015,9 млн манатов — это на 78,6 млн манатов (1,6%) больше, чем в 2025 году, и на 625,8 млн манатов (14,3%) больше по сравнению с исполнением бюджета 2024 года.

Это отражено в бюджетном пакете на 2026 год.

Из запланированных средств 2 414,8 млн манатов (48,1%) направят на общее образование, 796,1 млн манатов (15,9%) — на высшее образование и обучение по госзаказу, 468,2 млн манатов (9,3%) — на дошкольное образование, 94,2 млн манатов (1,9%) — на среднее специальное образование, 105,5 млн манатов (2,1%) — на профессиональное образование.

По прогнозам, расходы на общее образование вырастут в годовом сравнении на 67,3 млн манатов (2,9%), на дошкольное — на 0,7 млн манатов (0,2%), а на профессиональное — на 23,2 млн манатов (28,3%).

ЭТО ВАЖНО

