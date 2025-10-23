Минимальная пенсия в новом году не вырастет

В 2026 году в Азербайджане размер минимальной заработной платы и минимальной пенсии останется неизменным. Это отражено в проекте закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

Согласно документу, минимальная заработная плата в следующем году составит 400 манатов, а минимальная пенсия — 320 манатов.

В законопроект также включены положения о продлении налоговых льгот и освобождений для Бакинского судостроительного завода, а также об увеличении прогнозных показателей доходов и расходов госбюджета на 2026 год.