Минимальная пенсия в новом году не вырастет

16:38 1860

В 2026 году в Азербайджане размер минимальной заработной платы и минимальной пенсии останется неизменным. Это отражено в проекте закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

Согласно документу, минимальная заработная плата в следующем году составит 400 манатов, а минимальная пенсия — 320 манатов.

В законопроект также включены положения о продлении налоговых льгот и освобождений для Бакинского судостроительного завода, а также об увеличении прогнозных показателей доходов и расходов госбюджета на 2026 год.

