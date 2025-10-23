Алкоголь в Азербайджане подорожает

В Азербайджане планируется повышение акцизной ставки на алкогольные напитки. Это предусмотрено в проекте закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

В настоящее время акцизная ставка составляет 4,8 маната за литр на питьевой спирт (включая неденатурированный этиловый спирт с содержанием алкоголя не менее 80%, а также менее 80%), водку, крепленые напитки, ликеры, коньяк и соответствующие материалы.

Согласно документу, с 2026 года акцизная ставка на эти продукты повышается до 5 манатов за литр.