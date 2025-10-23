Вэнс резко ответил Псаки после шутки о жене

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал позорными высказывания бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая ранее призвала его супругу «моргнуть четыре раза», если она нуждается в помощи.

«Я считаю это позорным, но, конечно, вторая леди может говорить сама за себя», – сказал Вэнс перед вылетом из Израиля, комментируя вопрос журналистов о высказываниях Псаки.

Ранее Псаки в одном из подкастов MSNBC заявила, что «Вэнс очень хочет стать президентом». При этом, по ее словам, действующий вице-президент «страшнее», чем нынешний американский лидер Дональд Трамп в политическом плане. Псаки заявила, что «ее всегда интересовало, что происходит в голове у жены Вэнса» и посоветовала той «четыре раза моргнуть», а затем прийти в студию, «где ее спасут».

Представитель Белого дома и помощник Трампа Стивен Чун резко отреагировал на отрывок интервью Псаки в X. «Джен Псаки, должно быть, переносит свои собственные проблемы на других. Она тупица, которая не понимает, что есть правда, и вынуждена компенсировать недостаток таланта, говоря неправду», – написал Чун.