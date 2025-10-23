Трамп указал на «тактическую ошибку» Нетаньяху

«И когда он (Израиль – ред.) совершил ту единственную тактическую ошибку в Катаре, это было ужасно, но на самом деле я сказал об этом эмиру (Катара – ред.), что стало одной из тех вещей, которые сплотили нас всех», - сказал глава Белого дома в интервью журналу Time.

Трамп отметил, что именно он оказал давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с целью убедить его согласиться на сделку. По мнению главы Белого дома, еврейское государство не смогло бы «воевать со всем миром», так как его позиция становилась «все более непопулярной».

Также американский лидер заявил в интервью американскому журналу, что рассчитывает на присоединение Саудовской Аравии к «Авраамовым соглашениям» уже до конца текущего года. На вопрос, произойдет ли это в нынешнем году, Трамп ответил: «Да, думаю, что да. Думаю, что да».

Напомним, 9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства ХАМАС в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. Сообщения о гибели высокопоставленных членов ХАМАС не подтвердились. Позднее 12-й канал израильского телевидения сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора принес извинения главе правительства и министру иностранных дел Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани за нарушение суверенитета страны.