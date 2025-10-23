У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины

С 1 января 2026 года безработные в Азербайджане будут обязаны платить за доступ к обязательному медицинскому страхованию. Данное решение вызвало волну обсуждений в обществе на фоне резкого, на 36,5%, сокращения бюджетных ассигнований на систему ОМС. Граждане без доходов теперь должны будут самостоятельно оплачивать страховые взносы, чтобы получить базовую медицинскую помощь.

По данным проекта бюджета, в 2026 году на обязательное медицинское страхование планируется выделить 900 миллионов манатов — на 516 миллионов меньше, чем в 2025 году. При этом, согласно действующему законодательству, лица без официального дохода смогут пользоваться системой ОМС только при условии ежегодной оплаты взноса в размере 48 процентов от минимальной заработной платы — на сегодня это 192 маната.

На этом фоне в обществе звучат резонные вопросы: как оплачивать медуслуги тем, у кого нет дохода? И если человек платит из собственного кармана, почему он должен стоять в очередях в государственных клиниках?

До сих пор основным источником финансирования обязательного медицинского страхования были взносы, удерживаемые с зарплат и доходов работающих граждан, а дефицит покрывался за счет государственного бюджета. Работающие граждане платили 2% от части зарплаты до 8 тысяч манатов и 0,5% от суммы сверх этого порога. Для лиц, работающих по ИНН, взнос составлял 4% от минимальной зарплаты. Безработные могли пользоваться системой, не оплачивая страховые взносы.

По словам эксперта Халида Керимли, еще одно изменение коснется порядка первичного обращения в систему обязательного медицинского страхования. Если гражданин минует первичную медико-санитарную помощь и сразу обращается к специалисту, возникает механизм совместного финансирования: часть стоимости оплачивает сам гражданин, часть — Фонд обязательного страхования.