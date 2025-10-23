USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины

Ульвия Худиева
17:24 2964

С 1 января 2026 года безработные в Азербайджане будут обязаны платить за доступ к обязательному медицинскому страхованию. Данное решение вызвало волну обсуждений в обществе на фоне резкого, на 36,5%, сокращения бюджетных ассигнований на систему ОМС. Граждане без доходов теперь должны будут самостоятельно оплачивать страховые взносы, чтобы получить базовую медицинскую помощь.

По данным проекта бюджета, в 2026 году на обязательное медицинское страхование планируется выделить 900 миллионов манатов — на 516 миллионов меньше, чем в 2025 году. При этом, согласно действующему законодательству, лица без официального дохода смогут пользоваться системой ОМС только при условии ежегодной оплаты взноса в размере 48 процентов от минимальной заработной платы — на сегодня это 192 маната.

На этом фоне в обществе звучат резонные вопросы: как оплачивать медуслуги тем, у кого нет дохода? И если человек платит из собственного кармана, почему он должен стоять в очередях в государственных клиниках?

До сих пор основным источником финансирования обязательного медицинского страхования были взносы, удерживаемые с зарплат и доходов работающих граждан, а дефицит покрывался за счет государственного бюджета. Работающие граждане платили 2% от части зарплаты до 8 тысяч манатов и 0,5% от суммы сверх этого порога. Для лиц, работающих по ИНН, взнос составлял 4% от минимальной зарплаты. Безработные могли пользоваться системой, не оплачивая страховые взносы.

По словам эксперта Халида Керимли, еще одно изменение коснется порядка первичного обращения в систему обязательного медицинского страхования. Если гражданин минует первичную медико-санитарную помощь и сразу обращается к специалисту, возникает механизм совместного финансирования: часть стоимости оплачивает сам гражданин, часть — Фонд обязательного страхования.

Халид Керимли

«Государство установило льготную стоимость страхового взноса для безработных. Медицинские услуги имеют свою цену — это зарплата врача, качество обслуживания, стоимость оборудования», — отметил эксперт.

С учетом того, что минимальная месячная зарплата составляет 400 манатов, годовой страховой взнос равен 192 манатам. При этом только стоимость приема у специалиста в больницах составляет от 38 до 50 манатов.

Открытым остается вопрос о детях, студентах, беременных женщинах и пенсионерах: смогут ли они, как и раньше, пользоваться услугами обязательного медицинского страхования или изменения коснутся и их?

Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
19:11 384
Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
18:59 728
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
17:24 2965
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства статья концептуальная
10:08 2114
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести видео; обновлено 16:52
16:52 11748
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры обновлено 14:54
14:54 9020
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
15:10 3442
Азербайджанцев порадовали новым налогом
Азербайджанцев порадовали новым налогом
14:55 5410
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа»
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа» главная тема; все еще актуально
09:49 4351
Новые санкции Европы: досталось многим
Новые санкции Европы: досталось многим обновлено 14:23
14:23 6357
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час
11:17 8303

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
19:11 384
Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
18:59 728
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
17:24 2965
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства статья концептуальная
10:08 2114
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести видео; обновлено 16:52
16:52 11748
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры обновлено 14:54
14:54 9020
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
15:10 3442
Азербайджанцев порадовали новым налогом
Азербайджанцев порадовали новым налогом
14:55 5410
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа»
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа» главная тема; все еще актуально
09:49 4351
Новые санкции Европы: досталось многим
Новые санкции Европы: досталось многим обновлено 14:23
14:23 6357
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час
11:17 8303
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться