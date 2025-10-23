Нефтегиганты Китая отворачиваются от России

Крупнейшие государственные нефтяные компании Китая временно приостановили закупки российской нефти после введения США санкций против российских нефтекомпаний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil приняли решение временно прекратить закупки нефти из России в ответ на санкции Вашингтона против «Роснефти» и «Лукойла».

Отмечается, что решение совпало с планами индийских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) значительно сократить импорт российской нефти, чтобы избежать вторичных санкций. Потеря двух крупнейших покупателей может серьезно повлиять на нефтяные доходы Москвы и привести к росту мировых цен на сырье, отмечает агентство.

Кроме того, Reuters сообщает, что после введения санкций Великобритании несколько поставщиков отменили поставки ближневосточной и канадской нефти китайской компании Yulong Petrochemical. Новый нефтеперерабатывающий завод в Китае мощностью 400 тыс. баррелей в день, являющийся одним из крупнейших потребителей российской нефти в стране, попал под британские санкции на прошлой неделе. Среди поставщиков, отказавшихся от сделок, – европейские гиганты TotalEnergies, BP, а также Saudi Aramco, Kuwait Petroleum Corp, торговый дом Trafigura и китайский государственный трейдер PetroChina International, сообщили источники.