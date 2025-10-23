USD 1.7000
Пезешкиан: Урмия была иранским Парижем...

17:48 1440

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал город Урмию «иранским Парижем» прошлого и выразил сожаление по поводу нынешнего состояния региона.

Как сообщает SNN, выступая в Урмии, Пезешкиан резко раскритиковал загрязнение окружающей среды и разрушение природных ресурсов.

«Урмия некогда считалась иранским Парижем, вот во что мы ее превратили», — сказал президент.

Он также отметил неудовлетворительное положение дел в Мехабаде и подчеркнул необходимость серьезных изменений в системе управления.

Высыхание озера Урмия привело к серьезным экологическим последствиям для провинций Западный и Восточный Азербайджан (центр — Тебриз). По оценкам экспертов, это может вызвать рост заболеваемости и усилить засуху в регионе.

19:11 384
18:59 733
17:24 2969
10:08 2114
16:52 11749
14:54 9021
15:10 3444
14:55 5412
09:49 4351
14:23 6357
11:17 8303

