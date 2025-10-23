Пезешкиан: Урмия была иранским Парижем...

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал город Урмию «иранским Парижем» прошлого и выразил сожаление по поводу нынешнего состояния региона.

Как сообщает SNN, выступая в Урмии, Пезешкиан резко раскритиковал загрязнение окружающей среды и разрушение природных ресурсов.

«Урмия некогда считалась иранским Парижем, вот во что мы ее превратили», — сказал президент.

Он также отметил неудовлетворительное положение дел в Мехабаде и подчеркнул необходимость серьезных изменений в системе управления.

Высыхание озера Урмия привело к серьезным экологическим последствиям для провинций Западный и Восточный Азербайджан (центр — Тебриз). По оценкам экспертов, это может вызвать рост заболеваемости и усилить засуху в регионе.