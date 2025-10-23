Афгана Садыгова арестовали в Грузии

Журналист Афган Садыгов задержан в Тбилиси. Об этом накануне сообщила его жена Севиндж Садыгова в социальных сетях.

Позднее стало известно, что А.Садыгов решением Тбилисского городского суда был арестован на 14 суток. Его признали виновным в незаконном перекрытии дороги во время митинга в Тбилиси.

Отметим, что в Азербайджане некоторое время назад в отношении руководителя Azel TV Афгана Садыгова было возбуждено уголовное дело по статье 182 (вымогательство путем угроз) УК Азербайджана. Он был объявлен в международный розыск, поскольку не находился в стране. В 2023 году он вместе с семьей выехал в Грузию и проживал там. Садыгов был арестован в Тбилиси в августе прошлого года. Правоохранительные органы Азербайджана запросили экстрадиции Садыгова из Грузии. В апреле этого года грузинский суд выпустил его на свободу.