USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Афгана Садыгова арестовали в Грузии

Инара Рафикгызы
17:52 1278

Журналист Афган Садыгов задержан в Тбилиси. Об этом накануне сообщила его жена Севиндж Садыгова в социальных сетях.

Позднее стало известно, что А.Садыгов решением Тбилисского городского суда был арестован на 14 суток. Его признали виновным в незаконном перекрытии дороги во время митинга в Тбилиси.

Отметим, что в Азербайджане некоторое время назад в отношении руководителя Azel TV Афгана Садыгова было возбуждено уголовное дело по статье 182 (вымогательство путем угроз) УК Азербайджана. Он был объявлен в международный розыск, поскольку не находился в стране. В 2023 году он вместе с семьей выехал в Грузию и проживал там. Садыгов был арестован в Тбилиси в августе прошлого года. Правоохранительные органы Азербайджана запросили экстрадиции Садыгова из Грузии. В апреле этого года грузинский суд выпустил его на свободу.

Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
19:11 385
Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
18:59 733
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
17:24 2972
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства статья концептуальная
10:08 2114
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести видео; обновлено 16:52
16:52 11750
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры обновлено 14:54
14:54 9022
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
15:10 3444
Азербайджанцев порадовали новым налогом
Азербайджанцев порадовали новым налогом
14:55 5414
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа»
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа» главная тема; все еще актуально
09:49 4351
Новые санкции Европы: досталось многим
Новые санкции Европы: досталось многим обновлено 14:23
14:23 6358
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час
11:17 8304

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
19:11 385
Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
18:59 733
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
17:24 2972
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства статья концептуальная
10:08 2114
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести видео; обновлено 16:52
16:52 11750
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры обновлено 14:54
14:54 9022
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
15:10 3444
Азербайджанцев порадовали новым налогом
Азербайджанцев порадовали новым налогом
14:55 5414
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа»
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа» главная тема; все еще актуально
09:49 4351
Новые санкции Европы: досталось многим
Новые санкции Европы: досталось многим обновлено 14:23
14:23 6358
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час
11:17 8304
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться