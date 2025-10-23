USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

И китайцы отвернулись от российской нефти

18:16 1114

Государственные нефтяные компании Китая приостановили закупки нефти в России из-за санкций США, под которые попали «Роснефть» и «Лукойл».

Как сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники, PetroChinа, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil решили воздержаться от новых сделок с российскими баррелями, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Это затронет до трети российского нефтяного экспорта в Китай по морю: государственные компании закупают в РФ от 250 до 500 тысяч баррелей в сутки, согласно оценкам Vortexa и Energy Aspects. Всего же танкеры вывозят в КНР 1,4 млн баррелей в день российского происхождения. Основная часть этих поставок, впрочем, идет независимым частным НПЗ. Они, скорее всего, поставят импорт из России на паузу, но будут стремиться его возобновить, сказали источники Reuters.

Ранее стало известно, что от нефти из России отказываются крупнейшие НПЗ Индии. Из-за санкций они планируют сократить импорт из РФ практически до нуля, рассказали источники Bloomberg.

Reliance Industries, крупнейший индийский клиент Кремля, резко уменьшит или полностью прекратит закупки. Также пересматривают контракты Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery.

Как утверждают собеседники Reuters, российские баррели индийские и китайские НПЗ намерены заменить поставками с Ближнего Востока, из Африки и Латинской Америки.

Вместе Индия и Китай потребляют 90% морского экспорта российской нефти — в октябре это было около 3 млн баррелей в сутки, по данным Bloomberg. Также по морю «черное золото» из РФ закупают Турция (около 300 тысяч баррелей в день) и Сирия (до 70 тысяч баррелей в день). Кроме того, по трубам российская нефть прокачивается в Венгрию, Словакию и Китай.

О санкциях против «Роснефти» и «Лукойла» — двух крупнейших нефтяных компаний России, на которые приходится половина нефтяного экспорта из страны, — Дональд Трамп объявил в среду, 22 октября. Он также сообщил, что отменяет саммит с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште, который рассчитывал провести в ближайшие две недели.

Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
19:11 385
Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
18:59 735
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
17:24 2975
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства статья концептуальная
10:08 2114
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести видео; обновлено 16:52
16:52 11752
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры обновлено 14:54
14:54 9022
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
15:10 3444
Азербайджанцев порадовали новым налогом
Азербайджанцев порадовали новым налогом
14:55 5417
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа»
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа» главная тема; все еще актуально
09:49 4351
Новые санкции Европы: досталось многим
Новые санкции Европы: досталось многим обновлено 14:23
14:23 6360
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час
11:17 8305

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
19:11 385
Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
18:59 735
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
17:24 2975
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства статья концептуальная
10:08 2114
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести видео; обновлено 16:52
16:52 11752
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры обновлено 14:54
14:54 9022
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
15:10 3444
Азербайджанцев порадовали новым налогом
Азербайджанцев порадовали новым налогом
14:55 5417
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа»
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа» главная тема; все еще актуально
09:49 4351
Новые санкции Европы: досталось многим
Новые санкции Европы: досталось многим обновлено 14:23
14:23 6360
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час
11:17 8305
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться