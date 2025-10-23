«Республиканцу» Амбарцумяну дали шесть лет

Суд в Армении арестовал главу общины Масис Давида Амбарцумяна – члена Республиканской партии и кандидата в премьеры в рамках процесса импичмента.

Против республиканца еще в 2018 году, после «бархатной революции», завели дело по нескольким статьям. Тогда во время акций протеста под руководством нынешнего премьера Амбарцумян с группой лиц применили насилие в отношении демонстрантов.

В 2019 году часть обвинений сняли, оставив эпизод, связанный с хулиганством путем угрозы применения оружия. Однако вместо ареста суд ограничился залогом.

Как сообщил в соцсетях адвокат Тигран Атанесян, столичный суд теперь осудил политика на 6 лет и 3 месяца тюрьмы.