«Республиканцу» Амбарцумяну дали шесть лет

18:21 586

Суд в Армении арестовал главу общины Масис Давида Амбарцумяна – члена Республиканской партии и кандидата в премьеры в рамках процесса импичмента.

Против республиканца еще в 2018 году, после «бархатной революции», завели дело по нескольким статьям. Тогда во время акций протеста под руководством нынешнего премьера Амбарцумян с группой лиц применили насилие в отношении демонстрантов.

В 2019 году часть обвинений сняли, оставив эпизод, связанный с хулиганством путем угрозы применения оружия. Однако вместо ареста суд ограничился залогом.

Как сообщил в соцсетях адвокат Тигран Атанесян, столичный суд теперь осудил политика на 6 лет и 3 месяца тюрьмы.

Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
19:11 388
Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
18:59 737
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
17:24 2977
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства статья концептуальная
10:08 2114
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести видео; обновлено 16:52
16:52 11753
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры обновлено 14:54
14:54 9024
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
15:10 3445
Азербайджанцев порадовали новым налогом
Азербайджанцев порадовали новым налогом
14:55 5418
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа»
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа» главная тема; все еще актуально
09:49 4351
Новые санкции Европы: досталось многим
Новые санкции Европы: досталось многим обновлено 14:23
14:23 6361
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час
11:17 8307

