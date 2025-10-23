USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Испания пообещала Трампу исправиться

18:38 481

В Испании ответили на критику США относительно того, что страна недостаточно тратит на оборону - ниже оговоренных на саммите НАТО 5% ВВП. Также Мадрид пообещал присоединиться к финансированию закупок оружия для Украины. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Мы выполняем свои обязанности и взятые обязательства, особенно в вопросах оборонных возможностей», - сказал Санчес.

Он напомнил, что, несмотря на договоренность стран НАТО в июне тратить на оборону 5% ВВП, Испания согласовала с генеральным секретарем альянса Марком Рютте выполнение обязательств на уровне 2,1% ВВП.

По оценкам НАТО, этим летом Испания уже потратила около 2% ВВП на оборону.

«Испания является преданным членом Североатлантического альянса», - добавил глава правительства.

Также Санчес утверждает, что Мадрид присоединится к совместным закупкам вооружений для Украины в рамках программы PURL.

«Я имел возможность поговорить с президентом Зеленским и сообщил ему, что Испания присоединится к этой программе», - отметил глава правительства, отвечая на вопрос журналистов.

Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
19:11 389
Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
18:59 741
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
17:24 2980
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства статья концептуальная
10:08 2114
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести видео; обновлено 16:52
16:52 11753
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры обновлено 14:54
14:54 9025
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
15:10 3445
Азербайджанцев порадовали новым налогом
Азербайджанцев порадовали новым налогом
14:55 5418
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа»
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа» главная тема; все еще актуально
09:49 4351
Новые санкции Европы: досталось многим
Новые санкции Европы: досталось многим обновлено 14:23
14:23 6361
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час
11:17 8307

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
19:11 389
Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
18:59 741
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
17:24 2980
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства статья концептуальная
10:08 2114
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести видео; обновлено 16:52
16:52 11753
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры обновлено 14:54
14:54 9025
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
15:10 3445
Азербайджанцев порадовали новым налогом
Азербайджанцев порадовали новым налогом
14:55 5418
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа»
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа» главная тема; все еще актуально
09:49 4351
Новые санкции Европы: досталось многим
Новые санкции Европы: досталось многим обновлено 14:23
14:23 6361
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час
11:17 8307
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться