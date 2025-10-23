Испания пообещала Трампу исправиться

В Испании ответили на критику США относительно того, что страна недостаточно тратит на оборону - ниже оговоренных на саммите НАТО 5% ВВП. Также Мадрид пообещал присоединиться к финансированию закупок оружия для Украины. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Мы выполняем свои обязанности и взятые обязательства, особенно в вопросах оборонных возможностей», - сказал Санчес.

Он напомнил, что, несмотря на договоренность стран НАТО в июне тратить на оборону 5% ВВП, Испания согласовала с генеральным секретарем альянса Марком Рютте выполнение обязательств на уровне 2,1% ВВП.

По оценкам НАТО, этим летом Испания уже потратила около 2% ВВП на оборону.

«Испания является преданным членом Североатлантического альянса», - добавил глава правительства.

Также Санчес утверждает, что Мадрид присоединится к совместным закупкам вооружений для Украины в рамках программы PURL.

«Я имел возможность поговорить с президентом Зеленским и сообщил ему, что Испания присоединится к этой программе», - отметил глава правительства, отвечая на вопрос журналистов.