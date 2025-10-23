Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в 15:00 по восточному времени (23:00 по Баку), говорится на сайте RollCall.

Трамп сделает заявление в парадной столовой Белого дома. До этого, в 13:00 по восточному времени (21:00 по бакинскому времени), пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт проведет брифинг.

В ночь на 23 октября Трамп объявил о решении отменить запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. «Мне просто показалось, что это неправильно. Но мы сделаем это в будущем», — сказал президент США.

Накануне Вашингтон ввел новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла», заявив об отсутствии у России серьезной заинтересованности в мирном процессе. При этом госсекретарь Марко Рубио подтвердил готовность США к переговорам с Москвой.