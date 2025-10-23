USD 1.7000
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»

19:11 393

Украина может бить собственными дальнобойными средствами на расстояние от 150 до 3000 км в тыл РФ, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент Украины также отметил, что Киев никогда не использовал американское дальнобойное оружие для поражения объектов на территории России. «Каждый день приносит что-то новое — может, завтра у нас будут «Томагавки», - добавил Зеленский.

Украинский лидер также прокомментировал удар России по зданию детского сада в Харькове 22 октября, в результате которого пострадали 4 человека: «Россия вчера напала на детский сад. «Вторая армия мира» борется против украинских детей».

 Зеленский также заявил, что он причастен к отмене встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
Трамп после ввода санкций против России выступит с заявлением
18:59 748
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
У неработающих граждан Азербайджана не будет бесплатной медицины
17:24 2982
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства статья концептуальная
10:08 2114
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести
Взрывы на российском заводе: много погибших и пропавших без вести видео; обновлено 16:52
16:52 11757
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры
Мощный взрыв в небе над Казахстаном. Астана принимает меры обновлено 14:54
14:54 9029
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
В Азербайджане освободят от НДС электромобили
15:10 3449
Азербайджанцев порадовали новым налогом
Азербайджанцев порадовали новым налогом
14:55 5422
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа»
Ильхам Алиев запускает «Маршрут Трампа» главная тема; все еще актуально
09:49 4351
Новые санкции Европы: досталось многим
Новые санкции Европы: досталось многим обновлено 14:23
14:23 6363
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час
11:17 8309

