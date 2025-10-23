Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»

Украина может бить собственными дальнобойными средствами на расстояние от 150 до 3000 км в тыл РФ, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент Украины также отметил, что Киев никогда не использовал американское дальнобойное оружие для поражения объектов на территории России. «Каждый день приносит что-то новое — может, завтра у нас будут «Томагавки», - добавил Зеленский.

Украинский лидер также прокомментировал удар России по зданию детского сада в Харькове 22 октября, в результате которого пострадали 4 человека: «Россия вчера напала на детский сад. «Вторая армия мира» борется против украинских детей».

Зеленский также заявил, что он причастен к отмене встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.