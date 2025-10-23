Президент Бразилии чувствует себя 30-летним и идет на новый срок

USD 1.7000
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в четверг, что будет баллотироваться на очередной срок в следующем году, сообщает Associated Press.

«Мне исполняется 80 лет, но вы можете быть уверены, что я полон той же энергии, что и в 30 лет. И я собираюсь баллотироваться на четвертый срок в Бразилии», - заявил Лула журналистам во время своего официального визита в Индонезию.

Бразильский лидер путешествует по Азии. После своего визита в Индонезию, где он встретился с президентом Прабово Субианто, Лула отправится в Малайзию для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Бразильские СМИ сообщили, что он, как ожидается, впервые встретится с президентом США Дональдом Трампом в Малайзии в воскресенье после примирительного телефонного разговора, состоявшегося ранее в этом месяце.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят 50-процентный торговый тариф, введенный Трампом в отношении Бразилии. Конституция Бразилии позволяет президентам занимать свои посты только два срока подряд. Лула вернулся на свой пост в 2023 году после 13 лет отсутствия у власти и сохраняет за собой право баллотироваться снова.

Перед тем как победить Жаира Болсонару в 2022 году и баллотироваться на третий непоследовательный срок, Лула заявил, что это будет его последняя предвыборная кампания как из-за его возраста, так и потому, что он считает, что страна нуждается в политическом обновлении. Но в начале своего нынешнего президентского срока он начал намекать, что может снова баллотироваться.

