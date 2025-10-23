Путин обещает «ошеломляющий ответ»

Президент России Владимир Путин заявил, что «было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки», подчеркнув, что сама инициатива проведения встречи исходила от американской стороны. Он отметил, что новые санкции США, по его словам, «существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны», назвав их «попыткой оказать давление на Россию». При этом президент подчеркнул, что «ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением».

Путин также заявил, что вклад России в мировой энергобаланс остается значительным: «Россия и Саудовская Аравия больше продают нефть и нефтепродукты, США — больше потребляют». По его словам, замещение российской нефти на мировом рынке «требует времени». Глава государства подчеркнул, что Москва всегда поддерживала продолжение диалога с Вашингтоном, но решение Дональда Трампа о новых санкциях назвал «недружественным актом», который «не укрепляет российско-американские отношения».

При этом Путин выразил уверенность, что у России и США «есть много направлений для сотрудничества», если страны смогут «перейти от давления к серьезному диалогу на перспективу». Он также назвал обсуждаемую возможность поставок ракет «Томагавк» Украине «попыткой эскалации» и предупредил, что ответ России в случае нанесения таких ударов «будет серьезным, если не сказать ошеломляющим».