Путин обещает «ошеломляющий ответ»

Президент России Владимир Путин заявил, что «было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки», подчеркнув, что сама инициатива проведения встречи исходила от американской стороны. Он отметил, что новые санкции США, по его словам, «существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны», назвав их «попыткой оказать давление на Россию». При этом президент подчеркнул, что «ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением».

Путин также заявил, что вклад России в мировой энергобаланс остается значительным: «Россия и Саудовская Аравия больше продают нефть и нефтепродукты, США — больше потребляют». По его словам, замещение российской нефти на мировом рынке «требует времени». Глава государства подчеркнул, что Москва всегда поддерживала продолжение диалога с Вашингтоном, но решение Дональда Трампа о новых санкциях назвал «недружественным актом», который «не укрепляет российско-американские отношения».

При этом Путин выразил уверенность, что у России и США «есть много направлений для сотрудничества», если страны смогут «перейти от давления к серьезному диалогу на перспективу». Он также назвал обсуждаемую возможность поставок ракет «Томагавк» Украине «попыткой эскалации» и предупредил, что ответ России в случае нанесения таких ударов «будет серьезным, если не сказать ошеломляющим». 

Президент Литвы о вторжении российских самолетов
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
22:11 265
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
21:57 602
Трамп обваливает российский бюджет
Трамп обваливает российский бюджет
21:39 1211
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
21:28 579
Российская армия заказала много ядерных ракет
Российская армия заказала много ядерных ракет
21:13 1548
Трамп все больше разочаровывается в Путине
Трамп все больше разочаровывается в Путине
20:58 1510
Трамп пригрозил Израилю: «Лишитесь всей поддержки...»
Трамп пригрозил Израилю: «Лишитесь всей поддержки...»
16:23 4769
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю?
11:17 9460
Зеленский обещает дальнобойные ракеты на российские деньги
Зеленский обещает дальнобойные ракеты на российские деньги
20:33 1222
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
19:11 1776

