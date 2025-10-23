USD 1.7000
Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева

Трамп помиловал основателя крупнейшей криптобиржи

19:56 1222

Президент США Дональд Трамп помиловал основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Президент Трамп помиловал Чанпэна Чжао», - говорится в материале.

Ранее генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао покинул свой пост после того, как признал вину в отмывании денег, а бирже пришлось выплатить 4,3 миллиарда долларов штрафов.

Чанпэна Чжао признали виновным в совершении финансовых преступлений и приговорили к четырем месяцам лишения свободы. При этом прокуратура запрашивала для обвиняемого три года тюрьмы, а адвокаты просили назначить подзащитному условное наказание.

