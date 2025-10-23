Трамп помиловал основателя крупнейшей криптобиржи

Президент США Дональд Трамп помиловал основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Президент Трамп помиловал Чанпэна Чжао», - говорится в материале.
Ранее генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао покинул свой пост после того, как признал вину в отмывании денег, а бирже пришлось выплатить 4,3 миллиарда долларов штрафов.
Чанпэна Чжао признали виновным в совершении финансовых преступлений и приговорили к четырем месяцам лишения свободы. При этом прокуратура запрашивала для обвиняемого три года тюрьмы, а адвокаты просили назначить подзащитному условное наказание.