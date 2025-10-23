Асатрян считает, что Арменией должен управлять такой человек, как Кадыров

Бывший священник Армянской апостольской церкви Арам (в миру — Степан Асатрян), лишенный сана, заявил, что Арменией должен управлять лидер, подобный главе Чечни Рамзану Кадырову.

«До меня было много священников, нарушивших обет, но они по-прежнему служат в церкви. А отец Арам, который просто осмелился выступить против негативных явлений, с которыми не был согласен, — в их глазах уже больше не иерей», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста о своем прежнем высказывании 2020 года, когда он заявил, что хотел бы видеть у власти в Армении лидера, похожего на Кадырова, Асатрян подтвердил свою позицию. «Я по-прежнему хочу такого лидера, как Кадыров, и не считаю это ошибкой. Вы считаете Кадырова диктатором? А можете ли вы сказать то же самое, находясь в Чечне?» — заявил Асатрян.