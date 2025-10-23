USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева

Асатрян считает, что Арменией должен управлять такой человек, как Кадыров

20:11 1317

Бывший священник Армянской апостольской церкви Арам (в миру — Степан Асатрян), лишенный сана, заявил, что Арменией должен управлять лидер, подобный главе Чечни Рамзану Кадырову.

«До меня было много священников, нарушивших обет, но они по-прежнему служат в церкви. А отец Арам, который просто осмелился выступить против негативных явлений, с которыми не был согласен, — в их глазах уже больше не иерей», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста о своем прежнем высказывании 2020 года, когда он заявил, что хотел бы видеть у власти в Армении лидера, похожего на Кадырова, Асатрян подтвердил свою позицию. «Я по-прежнему хочу такого лидера, как Кадыров, и не считаю это ошибкой. Вы считаете Кадырова диктатором? А можете ли вы сказать то же самое, находясь в Чечне?» — заявил Асатрян.

Президент Литвы о вторжении российских самолетов
22:11 268
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
21:57 604
Трамп обваливает российский бюджет
21:39 1218
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
21:28 581
Российская армия заказала много ядерных ракет
21:13 1553
Трамп все больше разочаровывается в Путине
20:58 1511
Трамп пригрозил Израилю: «Лишитесь всей поддержки...»
16:23 4770
Путинская месть предателю?
11:17 9461
Зеленский обещает дальнобойные ракеты на российские деньги
20:33 1224
Путин обещает «ошеломляющий ответ»
19:51 4536
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
19:11 1778

