Зеленский обещает дальнобойные ракеты на российские деньги

Президент Украины Владимир Зеленский планирует использовать часть средств, которые поступят в страну в рамках «репарационных кредитов» из замороженных активов России, на производство дальнобойного оружия на украинской территории дальностью до 3000 км.

Об этом президент Украины заявил на пресс-конференции на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Зеленский рассказал, что Украина хочет производить дальнобойное оружие на российские деньги.

«Я сейчас открою кое-что новое. Мы четко используем дальнобойные возможности украинского производства. И мы надеемся, что дальнобойные возможности украинского производства – (дальностью) от 150 км до 3000 км – станут нашими новыми возможностями», – рассказал украинский лидер.

Он добавил, что «вопрос в том, как получить дополнительное финансирование», чтобы массово производить это дальнобойное оружие.

«Кстати, вопрос относительно (российских) активов также для нас очень важен: частично использовать их для украинского производства. Безусловно, также и для европейского производства, наших партнеров», – подчеркнул президент Украины.