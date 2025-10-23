USD 1.7000
Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева

Зеленский обещает дальнобойные ракеты на российские деньги

20:33 1224

Президент Украины Владимир Зеленский планирует использовать часть средств, которые поступят в страну в рамках «репарационных кредитов» из замороженных активов России, на производство дальнобойного оружия на украинской территории дальностью до 3000 км.

Об этом президент Украины заявил на пресс-конференции на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Зеленский рассказал, что Украина хочет производить дальнобойное оружие на российские деньги.

«Я сейчас открою кое-что новое. Мы четко используем дальнобойные возможности украинского производства. И мы надеемся, что дальнобойные возможности украинского производства – (дальностью) от 150 км до 3000 км – станут нашими новыми возможностями», – рассказал украинский лидер. 

Он добавил, что «вопрос в том, как получить дополнительное финансирование», чтобы массово производить это дальнобойное оружие.

«Кстати, вопрос относительно (российских) активов также для нас очень важен: частично использовать их для украинского производства. Безусловно, также и для европейского производства, наших партнеров», – подчеркнул президент Украины.

Президент Литвы о вторжении российских самолетов
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
22:11 272
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
21:57 607
Трамп обваливает российский бюджет
Трамп обваливает российский бюджет
21:39 1221
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
21:28 582
Российская армия заказала много ядерных ракет
Российская армия заказала много ядерных ракет
21:13 1553
Трамп все больше разочаровывается в Путине
Трамп все больше разочаровывается в Путине
20:58 1511
Трамп пригрозил Израилю: «Лишитесь всей поддержки...»
Трамп пригрозил Израилю: «Лишитесь всей поддержки...»
16:23 4771
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час; все еще актуально
11:17 9461
Зеленский обещает дальнобойные ракеты на российские деньги
Зеленский обещает дальнобойные ракеты на российские деньги
20:33 1225
Путин обещает «ошеломляющий ответ»
Путин обещает «ошеломляющий ответ»
19:51 4540
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
19:11 1780
